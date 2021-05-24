Противники строительства ГЭС в Грузии планируют 25 мая вновь перекрыть улицы Тбилиси

ТБИЛИСИ, 24 мая. /ТАСС/. Противники строительства ГЭС "Намахвани" в Рионском ущелье завершили в понедельник акцию протеста, однако перекрытие улиц в Тбилиси, по их словам, продолжится и во вторник, 25 мая. Об этом журналистам сообщил один из организаторов митингов Варлам Голетиани.

"Завтра с 16:00 (15:00 мск) у нас опять будет шествие и пикет <...>. Я призываю население столицы не останавливаться до того, пока не достигнем результата. Главное, довести нашу борьбу до конца", - сказал Голетиани.

Противники строительства ГЭС "Намахвани" устраивают митинги в Тбилиси с 23 мая. Эпицентр протеста - площадь Республики, где разбиты палатки для ночлега и сцена для выступлений. В понедельник они устроили шествие от площади по центральным улицам Тбилиси. Несколько часов были перекрыты правая набережная Куры, улицы Бараташвили и Пушкина, а также проспект Руставели.

Участники акции протеста утверждают, что власти предоставили турецкой компании ENKA, строящей ГЭС, все Рионское ущелье, хотя в правительстве не раз подчеркивали, что инвестору передана во временное пользование только определенная территория. Главные требования митингующих - расторжение контракта с ENKA, приостановка строительства и увольнение министра экономики и устойчивого развития Натии Турнавы. Правительство республики не согласно с требованиями демонстрантов.

"Намахвани" - гидроэлектростанция каскадного типа, сооружение которой запланировано на реке Риони. Строительство ГЭС откладывалось с 2009 года из-за протестов местного населения и рисков воздействия на окружающую среду. Возведение станции, проектная мощность которой составляет 460 МВт, началось летом 2020 года. Строительством занимается турецкая ENKA, а объем инвестиций составляет $800 млн.