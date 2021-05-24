В Дамаске заявили, что США пытаются дестабилизировать ситуацию в Сирии перед выборами

ДАМАСК, 24 мая. /ТАСС/. США и ряд стран Запада делают попытки дестабилизировать ситуацию в Сирии в преддверии президентских выборов в стране. Об этом заявил в понедельник ТАСС министр информации Сирии Имад Абдалла Сара.

"Конечно, есть инструменты террористов, которые хотят дестабилизировать положение в Сирии. Мы видим, что США и другие страны Запада тоже делают какие-то попытки [дестабилизации]. Но мы не обращаем внимание на всю эту дезинформацию", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Так, отметил министр, такие страны, как Франция и Германия, запретили сирийцам проводить выборы в тот день, когда голосование проходило за рубежом. "Но, несмотря на это, наши граждане своеобразно эти выборы провели: они организовали митинги в центрах городов и показали, что они - за свою родину", - добавил Сара.

Кроме того, на Западе вводят экономические санкции, такие как "Закон Цезаря", который "направлен против сирийского народа", указал сирийский министр. "Они хотели, чтобы наш народ голодал, страдал. Но, несмотря на это, наш народ придет на выборы и покажет, за что он будет бороться и на что он надеется в будущем. Мы, несмотря на сложности и эти акты агрессии против нас, полностью уверены, что сирийский народ построит прекрасную прогрессивную страну", - резюмировал он.

В Сирии 26 мая пройдут президентские выборы. Борьбу за пост главы государства ведут три кандидата: действующий президент Башар Асад, бывший госминистр и депутат Абдалла Саллюм Абдалла и представитель патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мураи, который возглавляет Сирийский демократический фронт (СДФ).