Премьер Люксембурга заявил, что ЕС должен избегать санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Евросоюз должен избегать новых санкционных мер против России и искать пути снижения напряженности в отношениях с ней. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель по прибытии на саммит ЕС.

"Мы будем обсуждать отношения с Россией. ЕС должен избегать новых санкций против России и искать пути деэскалации в отношениях с ней", - сказал он.

Тема отношений с Россией должна была стать ключевой в понедельник в ходе рабочего ужина на саммите глав государств и правительств ЕС, однако инцидент с принудительной посадкой в Белоруссии самолета ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair сместил все акценты, и теперь саммит ЕС сосредоточится на обсуждении ответа на этот шаг Минска.

Комментируя эту ситуацию, Беттель выразил мнение, что действия "белорусского диктатора не поддаются описанию" и что они "поставили под угрозу жизни граждан Евросоюза".