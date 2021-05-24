Белый дом отверг предположение о смягчении санкций в отношении Мадуро

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Администрация США не рассматривает возможность смягчения односторонних санкций в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро. К этому свелась суть комментариев, с которыми выступила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ее попросили уточнить, могут ли США смягчить санкции в отношении Мадуро для содействия налаживанию диалога между властями в Каракасе и оппозицией. "Мне не давали никаких сигналов о том, что такое прорабатывается", - ответила официальный представитель американского лидера. "Но мы, разумеется, продолжаем изучать ряд шагов в отношениях со странами в мире, включая Венесуэлу", - добавила Псаки. Она отказалась уточнить, считает ли американское правительство, что Мадуро может рассматривать вариант схода с политической сцены в Каракасе.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс подчеркнул в начале февраля, что нынешнее американское правительство во главе с президентом Джо Байденом не настроено на вступление в прямой диалог с Мадуро и его окружением. 8 марта он отказался уточнить, добивается ли Вашингтон схода Мадуро с политической сцены в Венесуэле, смены режима в Каракасе.