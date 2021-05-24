Саммит ЕС проходит без электронных устройств в целях обеспечения конфиденциальности

БРЮССЕЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Заседание глав государств и правительств Евросоюза началось в Брюсселе, его участники не используют электронные устройства в целях обеспечения конфиденциальности. Об этом сообщил в понедельник представитель Евросовета Баренд Лейтс.

"Для обеспечения конфиденциальности обсуждения Белоруссии и России глава Евросовета попросил, чтобы дебаты проводились без электронных устройств", - написал он в Twitter.

Главы государств и правительств Евросоюза собрались в понедельник в Брюсселе на первом с декабря прошлого года двухдневном очном саммите в Брюсселе. Он был внепланово созван председателем Евросовета Шарлем Мишелем для стратегического обсуждения отношений с Россией, которое лидеры ЕС каждый раз откладывали, считая этот вопрос слишком щепетильным для онлайн-формата. При этом, как ожидается, Брюссель не ограничится одним саммитом для дискуссий по этой теме. Как заявил накануне Мишель, по итогам нынешней встречи глава дипломатии сообщества Жозеп Боррель должен будет подготовить и представить на плановом саммите ЕС в июне отчет по отношениям с Москвой.

В повестку первого дня встречи был в воскресенье включен инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair, который, по словам Мишеля, "без последствий не останется". Более того, лидеры намерены обсудить возможные санкции в отношении Белоруссии из-за этого инцидента.

Второй день заседания лидеров сообщества будет посвящен проблемам пандемии и климатических изменений. В частности, ожидается, что главы государств и правительств примут политическое решение начать внедрение сертификатов о вакцинации с целью спасти летний туристический сезон в ЕС.

Как ожидается, участники встречи затронут также ближневосточный конфликт и вкратце обсудят подготовку к саммиту ЕС - США в июне в Брюсселе с участием американского президента Джо Байдена. Пока стороны не объявляли никаких дат. Известно лишь, что Байден приедет в Брюссель для участия в саммите НАТО 14 июня.