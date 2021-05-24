Традиционный суд в Зимбабве постановил перезахоронить Мугабе на кладбище героев

ПРЕТОРИЯ, 24 мая. /ТАСС/. Традиционный суд в Зимбабве постановил эксгумировать тело бывшего президента страны Роберта Мугабе и захоронить его в столице страны Хараре на кладбище национальных героев. Об этом сообщил в понедельник южноафриканский новостной портал News24.

"Мугабе должен быть эксгумирован и перезахоронен в Хараре на кладбище героев в течение ближайших 30 дней и не позднее 1 июля 2021 года", - заявил председатель суда Стэнли Вураяи Мхондоро. Иск был подан группой сторонников бывшего президента.

Роберт Мугабе умер 6 сентября 2019 года в возрасте 95 лет в больнице в Сингапуре после продолжительной болезни. Президент страны Эммерсон Мнангагва предложил похоронить Мугабе на столичном кладбище национальных героев в специальном мавзолее. Однако по настоянию семьи Мугабе был похоронен в своей родной деревне Кутама в 90 км к северо-западу от Хараре. Церемония похорон носила частный характер.

Суд также оштрафовал вдову бывшего президента Грейс Мугабе на пять голов крупного рогатого скота и двух коз. Вырученные от их продажи деньги пойдут как на перенос тела Мугабе, так и на оплату специального обряда по его очищению. Семья Мугабе уже заявила, что не будет выполнять это решение традиционного суда, так не признает его юрисдикцию над деревней Кутама. Сама Грейс не присутствовала на суде, несмотря на соответствующую повестку, так как находилась за пределами Зимбабве.

Традиционный суд является частью неформальной юридической системы Зимбабве, которая функционирует на основе исторических традиций и обычаев. Однако решения подобных судов обычно признаются и выполняются людьми и властями, так как большинство его членов являются старейшинами или уважаемыми в стране лицами.

Мугабе возглавлял Зимбабве непрерывно в течение 37 лет, с момента провозглашения независимости в 1980 году (в 1980-1987 годах в качестве премьер-министра). В 2017 году он был смещен с поста главы государства. Причиной, приведшей к отстранению Мугабе, стал его конфликт с тогдашним первым вице- президентом Эммерсоном Мнангагвой. 6 ноября Роберт Мугабе отправил Мнангагву в отставку, однако в поддержку вице-президента выступила армия. 15 ноября Мугабе был помещен под домашний арест, 19 ноября отстранен от руководства правящей партией "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт", а 21 ноября 2017 года, не дожидаясь импичмента, заявил о добровольной отставке.