Маас и Блинкен обсудили инцидент с самолетом Ryanair и Ближний Восток

БЕРЛИН, 24 мая. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, стороны обсудили Ближний Восток и инцидент с самолетом Ryanair в Минске. Об этом германский МИД сообщил в понедельник.

Маас рассказал госсекретарю о переговорах, которые он провел на прошлой неделе в Тель-Авиве и Рамалле.

"Общая цель - стабилизация перемирия, а также путь к долгосрочному решению. Договорились о тесном согласовании реакции на [инцидент с рейсом Ryanair] FR4978", - говорится в сообщении.