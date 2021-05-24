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Маас и Блинкен обсудили инцидент с самолетом Ryanair и Ближний Восток

Глава МИД Германии провел переговоры с госсекретарем США

БЕРЛИН, 24 мая. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, стороны обсудили Ближний Восток и инцидент с самолетом Ryanair в Минске. Об этом германский МИД сообщил в понедельник.

Маас рассказал госсекретарю о переговорах, которые он провел на прошлой неделе в Тель-Авиве и Рамалле.

"Общая цель - стабилизация перемирия, а также путь к долгосрочному решению. Договорились о тесном согласовании реакции на [инцидент с рейсом Ryanair] FR4978", - говорится в сообщении.

Теги
БелоруссияСШАПалестинаГерманияЛитваПалестино-израильский конфликтИзраильМаас, ХайкоБлинкен, ЭнтониСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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