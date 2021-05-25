Лидер Южной Кореи поручил правительству приступить к реализации договоренностей с США

СЕУЛ, 25 мая. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин поручил правительству и своей администрации принять необходимые меры для реализации договоренностей, достигнутых в ходе состоявшегося на прошлой неделе в Вашингтоне саммита с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает во вторник газета Chosun Ilbo.

По ее данным, днем ранее глава государства провел встречи с премьер-министром Ким Бу Гёмом и советниками, поручив им "уделить особое внимание вопросам экономического сотрудничества, обеспечения вакцинами от коронавируса, укрепления южнокорейско-американского военно-политического альянса и продвижения мирного процесса на Корейском полуострове". Газета отмечает, что результаты визита Мун Чжэ Ина в США "превзошли все ожидания".

21 мая в США прошла встреча президентов США и Республики Корея. Стороны согласились, что для достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова необходимы дипломатия и диалог, основанные на предыдущих межкорейских и американо-северокорейских обязательствах, таких как Пханмунджомская декларация 2018 года и Сингапурское совместное заявление.

Байден и Мун Чжэ Ин подчеркнули общую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова и намерению решить проблему ядерной программы и программы разработки баллистических ракет КНДР. Стороны также подтвердили свои обязательства в рамках двустороннего военного альянса, договорились активно развивать экономические связи и сотрудничать в сфере борьбы с пандемией.