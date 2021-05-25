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МИД Армении осудил инициированное в Азербайджане уголовное преследование армянских пленных

Как заявили в ведомстве, несмотря на многочисленные призывы международного сообщества, Азербайджан продолжает использовать армянских пленных в качестве политических заложников, продолжает применять к ним пытки и психологическое давление

ЕРЕВАН, 25 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Армении решительно осуждает действия азербайджанских властей, которые инициировали возбуждение уголовных дел в отношении армянских военнопленных. Об этом во вторник говорится в заявлении внешнеполитического ведомства республики.

"Мы решительно осуждаем уголовное преследование в отношении Людвига Мкртчяна и Алеши Хосровяна, захваченных Азербайджаном во время агрессии Баку против Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС). Согласно международному гуманитарному праву, в частности Женевским конвенциям, последние считаются военнопленными и должны быть освобождены сразу после окончания военных действий", - говорится в документе.

Как заявили в МИД Армении, "несмотря на многочисленные призывы международного сообщества, Азербайджан продолжает использовать армянских пленных в качестве политических заложников, продолжает применять к ним пытки и психологическое давление".

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Оно предусматривало, что азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. Согласно восьмому пункту заявления, предусматривался обмен пленными по принципу "всех на всех".

Армения добивается от Азербайджана возвращения всех пленных и удерживаемых лиц. В Ереване неоднократно подчеркивали, что возвращение пленных является приоритетным вопросом при обсуждении дальнейшего урегулирования ситуации в регионе. В Баку заявляют, что все армянские граждане, попавшие в плен в ходе боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью прошлого года, были возвращены, а удерживаются только "террористы и диверсанты".

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