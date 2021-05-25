Politico: в дом сенатора Рэнда Пола доставили пакет с белым порошком и угрозой в его адрес

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. ФБР и полиция Капитолия начали расследование по факту доставки в дом сенатора-республиканца Рэнда Пола (от штата Кентукки) пакета с неизвестным порошком и угрозой в его адрес. Об этом сообщила в понедельник вечером газета Politico.

К "посылке", пишет издание, прилагалось изображение забинтованного Пола с приставленным к его голове пистолетом. Ниже было написано: "Я довершу начатое твоим соседом...".

Автор послания напоминал о нападении, которому сенатор подвергся в 2017 году со стороны своего соседа по дому в городе Боулинг-Грин Рене Бушера. Словесная перепалка между ними переросла в физическое столкновение, в результате которого Пол получил травмы - у него были сломаны пять ребер. Бушер был тогда признан виновным и приговорен к 30 дням тюремного заключения, а Полу была выплачена компенсация в размере почти $600 тыс.

В своем Twitter сенатор указал, что вовсе не склонен рассматривать поступившую ему угрозу в качестве чьей-то глупой шутки, так как уже не раз подвергался нападениям. "Я воспринимаю эти угрозы очень серьезно", - написал он.

В полиции Капитолия пока никак не прокомментировали поступление угрозы в адрес сенатора.