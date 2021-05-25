Депутаты в Белоруссии предложат президенту внести законопроект о едином дне голосования

МИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Палата представителей (нижняя палата) белорусского парламента во вторник проголосовала за обращение палат парламента к президенту с просьбой внести в Палату представителей законопроект об изменениях в конституцию, предусматривающих совмещение в 2023 году выборов в местные органы власти и парламентских. Об этом сообщило во вторник агентство БелТА.

По информации агентства, речь идет о законопроекте, предусматривающем возможность проведения выборов в местные Советы депутатов 29-го созыва одновременно с проведением выборов в нижнюю палату белорусского парламента восьмого созыва. В настоящий момент выборы депутатов разных уровней - местных советов и республиканского парламента проходят в разные дни. Очередные местные выборы должны были пройти в январе 2022 года.

Ранее созданная в Белоруссии Конституционная комиссия предложила перейти на единый день голосования при выборах в представительные органы власти, а также продлить полномочия депутатов местных советов до ноября 2023 года - до единых выборов в Национальное собрание и местные советы. При получении одобрения президента этой инициативы по его получению будет разработан законопроект о переносе местных выборов на 2023 год. Ранее планировалось что выборы в местные советы совместят с референдумом по изменению конституции, который планировался на начало следующего года.