Миссию по оценке потребностей БДИПЧ на выборах в Госдуму развернут в начале июня

ВАРШАВА, 25 мая. /ТАСС/. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в начале июня развернет миссию по оценке потребностей для наблюдения за предстоящими в РФ в сентябре выборами в Госдуму. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила во вторник пресс-секретарь бюро Катя Андруш.

"БДИПЧ в ближайшее время планирует провести миссию по оценке потребностей в России в преддверии парламентских выборов этого года в соответствии со стандартной методологией, которую мы используем для государств-участников в регионе ОБСЕ", - информировала она.

По словам Андруш, миссия "будет проходить с 30 мая по 5 июня 2021 года". "Отчет будет опубликован через несколько недель, в нем БДИПЧ, как всегда, вынесет рекомендацию относительно наиболее подходящей формы деятельности по наблюдению за выборами для удовлетворения потребностей, выявленных в ходе визита", - указала она.

Миссия по оценке потребностей БДИПЧ ОБСЕ обычно состоит из двух-трех человек, иногда в ее работе принимает участие представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Миссия начинает работу за несколько месяцев до выборов. На основании ее заключения БДИПЧ принимает решение о том, наблюдать ли за выборами, а также о масштабах мониторинга.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования в 2021 году должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех субъектах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.