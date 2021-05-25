Глава МИД Мальты подарил Лаврову издание произведений Пушкина на мальтийском языке

СОЧИ, 25 мая. /ТАСС/. Глава МИД Мальты Эварист Бартоло подарил своему российскому коллеге Сергею Лаврову издание произведений Александра Пушкина, переведенных на мальтийский язык.

"Это очень особенная вещь, есть всего два экземпляра. Это перевод Пушкина на мальтийский язык", - сказал он во вторник на переговорах с российским министром.

Бартоло добавил, что был очень рад приехать в Москву и Санкт-Петербург, посетить те места, о которых раньше только читал. "За эти пять дней я посетил выставок больше, чем за последние несколько лет", - отметил он.

По словам министра, ему особенно запомнилась встреча со студентами одного из университетов, с которыми у него было много тем для обсуждения.