Чехия рассматривает возможность запрета полетов белорусских авиакомпаний в республику

ПРАГА, 25 мая. /ТАСС/. Чехия рассматривает возможность запретить полеты белорусских авиакомпаний в республику. Об этом заявил во вторник находящийся в Брюсселе премьер-министр страны Андрей Бабиш, слова которого привело Чешское телевидение .

"Предполагаю, что мы [Чехия] запретим полеты белорусским авиакомпаниям в республику. Важно, чтобы санкции в отношении Белоруссии повлияли на тамошний [политический] режим", - отметил премьер.

Саммит Евросоюза 24 мая постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Об этом говорится в принятом в понедельник вечером итоговом заявлении саммита ЕС, которое стало ответом на инцидент с незапланированной посадкой в Белоруссии 23 мая самолета бюджетной ирландской авиакомпании Ryanair.