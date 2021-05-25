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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

Чехия рассматривает возможность запрета полетов белорусских авиакомпаний в республику

Важно, чтобы санкции в отношении Белоруссии повлияли на политический режим в этой стране, считает премьер-министр Чехии Андрей Бабиш

ПРАГА, 25 мая. /ТАСС/. Чехия рассматривает возможность запретить полеты белорусских авиакомпаний в республику. Об этом заявил во вторник находящийся в Брюсселе премьер-министр страны Андрей Бабиш, слова которого привело Чешское телевидение.

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"Предполагаю, что мы [Чехия] запретим полеты белорусским авиакомпаниям в республику. Важно, чтобы санкции в отношении Белоруссии повлияли на тамошний [политический] режим", - отметил премьер.

Саммит Евросоюза 24 мая постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Об этом говорится в принятом в понедельник вечером итоговом заявлении саммита ЕС, которое стало ответом на инцидент с незапланированной посадкой в Белоруссии 23 мая самолета бюджетной ирландской авиакомпании Ryanair.

Теги
БелоруссияЧехияБабиш, АндрейСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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