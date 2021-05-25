Мэрия Вильнюса вывесила у своего здания бело-красно-белый флаг

ВИЛЬНЮС, 25 мая. /ТАСС/. Мэрия Вильнюса вывесила во вторник перед своим зданием бело-красно-белый флаг, который в Литве называют историческим белорусским флагом. Как заявил журналистам представитель муниципалитета по печати Каролис Вайткявичюс, это сделано в знак солидарности с Ригой, где глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и мэр столицы Мартиньш Стакис собственноручно заменили около одной из гостиниц в центре города, где проживают участвующие в чемпионате мира по хоккею национальные сборные, государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый.

"Это позиция Вильнюса и мэра Ремигиюса Шимашюса в ответ на события в Белоруссии и солидарность с Ригой", - сказал он.

На площади перед зданием Вильнюсской мэрии постоянно бывают подняты флаги Литвы (желто-зелено-красный государственный и исторический с изображением на красном фоне всадника с мечом - герба Литвы), Евросоюза и флаг города со святым Христофором, изображенным на гербе Вильнюса. Вместо этого полотнища и был поднят бело-красно-белый флаг.

После инцидента в Риге, который в Минске оценили как осквернение государственного флага, послу Латвии в Белоруссии была вручена нота протеста. Белорусский МИД предложил послу и всем сотрудникам латвийского посольства покинуть республику в течение 48 часов. В ответ на действия Белоруссии МИД Латвии заявил, что вызвал временного поверенного в делах Белоруссии, чтобы проинформировать об идентичных действиях по отношению к дипломатам этой страны до нормализации отношений.