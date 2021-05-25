На Украине появятся Силы территориальной обороны

КИЕВ, 25 мая. /ТАСС/. Новый род Вооруженных сил Украины (ВСУ) - Силы территориальной обороны - будет создан в ближайшее время. С этой целью президент Владимир Зеленский инициировал законопроект, который во вторник зарегистрирован в Верховной раде как неотложный.

"Цель и задача проекта - увеличение численности армии с целью создания и обеспечения функционирования отдельного рода ВСУ - Сил территориальной обороны, - а также развитие Сил специальных операций вооруженных сил в интересах формирования движения сопротивления", - отмечается в документе, опубликованном на сайте Рады.

Для создание Сил территориальной самообороны и развития Сил специальных операций, согласно документу, предлагается увеличить состав ВСУ на 11 тыс. человек - до 261 тыс.

С 2012 по 2015 года численность ВСУ не менялась и составляла 184 тыс. человек. В марте 2015 года Верховная рада приняла решение увеличить на треть численность ВСУ - до 250 тыс. человек.