Оппозиция просит привлечь к ответственности экспертов СБУ за фальсификацию дела Медведчука

КИЕВ, 25 мая. /ТАСС/. Депутаты партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) готовят заявление в правоохранительные органы Украины о совершении преступления экспертами Службы безопасности страны по фальсификации уголовного дела против главы политсовета партии Виктора Медведчука. Об этом сообщил во вторник депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

"Депутатами ОПЗЖ готовятся заявления о привлечении к уголовной ответственности и экспертов СБУ, и их высоких покровителей. Похоже, дело Медведчука скоро заиграет новыми красками", - написал он в своем Telegram-канале.

Депутат обратил внимание, что подготовившие заключения эксперты СБУ в середине апреля указом президента Владимира Зеленского были удостоены почетных званий. По словам Кузьмина, речь идет о директоре Научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБУ Андрее Свинцицком и эксперте института Татьяне Бутко. "Дело в том, что государственные награды были вручены президентом Зеленским экспертам СБУ в качестве взятки за составление и выдачу незаконных заведомо ложных экспертных заключений по делу Медведчука", - пояснил он, опубликовав соответствующие выводы по делу Медвдечука. Парламентарий также подчеркнул, что ранее "Верховный суд Украины признал незаконным проведение судебных экспертиз специалистами, которые находятся в подчинении органов, назначивших эти экспертизы". "Как вы понимаете, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в этом вопросе однозначно встанет на сторону Медведчука и констатирует грубое нарушение его прав и политическую мотивацию его уголовного преследования", - заключил Кузьмин.

Медведчуку предъявлены обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". 13 мая суд отправил его под домашний арест до 9 июля. Апелляционный суд Киева отказался менять политику меру пресечения и оставил решение суда первой инстанции без изменений.

12 мая правоохранительные органы провели обыски в доме Медведчука и в офисе ОПЗЖ. По данным генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, в уголовном деле против Медведчука и его коллеги по парламенту Тараса Козака присутствуют три эпизода: передача секретных данных об армии, передача России газового месторождения в Азовском море, а также подрывная деятельность путем создания организации для вербовки украинцев в России. Сам Медведчук назвал происходящее политической расправой.