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На Украине перед судом впервые предстанет депутат Рады, голосовавший вместо коллеги

По данным Государственного бюро расследований, Владислав Поляк 21 февраля 2020 года трижды проголосовал вместо отсутствующего коллеги

КИЕВ, 25 мая. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины направило в суд обвинительный акт в отношении депутата Верховной рады Владислава Поляка по делу о неперсональном голосовании на пленарном заседании. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ГБР.

"Главное следственное управление ГБР при процессуальном руководстве офиса генерального прокурора завершено досудебное расследование в отношении действующего народного депутата Украины. <...> Обвинительный акт направлен в суд", - отмечается в сообщении.

По данным бюро, 21 февраля 2020 года во время рассмотрения поправок к законопроекту "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" в сессионном зале парламента депутат трижды проголосовал в поддержку поправок вместо отсутствующего коллеги.

Сенсорная система для персонального голосования депутатов заработала в Раде в марте 2021 года для того, чтобы депутаты не голосовал за своих коллег. Систему для предотвращения неперсонального голосования пытались ввести в действие с 2008 года, однако она заработала только спустя через 13 лет после выдвижения инициативы. Для борьбы с этой тенденцией на Украине был принят закон о наказании депутатов за "неличное голосование", который вступил в силу 16 января 2020 года. Он предполагает штраф от 51 тыс. до 85 тыс. гривен (от $1,8 тыс. до $2,9 тыс.).

Сенсорная кнопка

В 2008 году Институт проблем математических машин и систем смонтировал на каждом пульте для голосования депутатов Рады дополнительную сенсорную кнопку. Вторая кнопка не позволяла голосовать за отсутствующего депутата. Но оказалось, что парламентарий с большими ладонями и длинными пальцами мог голосовать одной рукой за себя и своего коллегу. Тогда специалисты перенесли кнопку в низ пульта, но систему так и не запустили в работу.

Об этой сенсорной кнопке вспомнили во времена президентства Виктора Януковича (2010-2014 годы). Однако депутаты выявили, что систему можно обмануть, поэтому ее запуск вновь отложили. К вопросу дополнительной кнопки парламент вернулся в феврале 2021 года на фоне скандала с "кнопкодавством". Спикер Разумков дал поручение протестировать сенсорную кнопку. Она оказалась пригодной к работе и соответствует всем нормам.

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