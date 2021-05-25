В Латвии сообщили о предоставлении убежища 42 белорусам после президентских выборов

РИГА, 25 мая. /ТАСС/. Латвия предоставила убежище 42 гражданам Белоруссии после президентских выборов и обострения ситуации в этой стране. Об этом во вторник сообщает местное агентство LETA со ссылкой на данные Управления по делам гражданства и миграции республики.

По информации этого ведомства, с 1 августа прошлого года и до 24 мая этого года заявку с просьбой предоставить убежище в Латвии подали 58 граждан Белоруссии. Управление по делам гражданства и миграции предоставило статус беженца 22 лицам, а альтернативный статус - 20. Заявление одного человека было перенаправлено в Польшу, а в деле еще одного - продолжается Дублинская процедура.

Заявка еще одного белоруса была отклонена, поскольку она была подана повторно, а три человека позже сами отказались от процедуры предоставления им убежища. Двое из них вернулись в Белоруссию, а один - остался на территории ЕС, поскольку получил польскую визу. "На данный момент на стадии рассмотрения находятся 11 заявлений", - отмечает управление.

Ведомство также напоминает, что после предоставления иностранному гражданину статуса беженца в Латвии ему выдается постоянный вид на жительство в республике и проездной документ (загранпаспорт), который также является удостоверяющим личность документом. В свою очередь после предоставления иностранному гражданину альтернативного статуса в Латвии ему выдается временный вид на жительство в республике сроком на один год. Если за это время ситуация в его стране не меняется, на основании нового заявления ему выдается новый вид на жительство.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, получивший 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления граждан и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.