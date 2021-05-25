СМИ: Ашкенази и Блинкен обсудили рабочую группу для проектов на Западном берегу

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 мая. /ТАСС/. Глава МИД Израиля Габи Ашкенази и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили во вторник в ходе рабочей встречи в Иерусалиме создание совместной рабочей группы по продвижению гуманитарных и гражданских проектов на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan.

По данным радиостанции, главы внешнеполитических ведомств двух стран договорились о создании такой группы в ближайшем будущем с целью содействия развитию палестинской экономики на Западном берегу.

Комментируя итоги встречи в своем Twitter, Ашкенази назвал США ближайшим союзником Израиля. "За последние две недели США вновь подтвердили, что являются нашим ближайшим союзником. [При встрече] я поблагодарил госсекретаря США Блинкена за полную и непоколебимую поддержку со стороны его страны и неизменное признание ею права Израиля на защиту своих граждан", - написал он. Глава МИД еврейского государства также назвал встречу с Блинкеном "крайне важной", добавив, что речь шла об итогах операции "Стражи стен", которую провели ВС Израиля в секторе Газа, а также о "региональных проблемах".

Поездка госсекретаря

Ранее во вторник глава американской дипломатии начал с Израиля поездку по странам региона. В Иерусалиме он уже встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, у него также запланированы переговоры с главой Минобороны страны Бени Ганцем. До 27 мая госсекретарь намерен встретиться также с президентом Палестины Махмудом Аббасом, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, королем Иордании Абдаллой II.

Конфликт вокруг сектора Газа

С 10 мая действующие в секторе Газа палестинские радикальные группировки и израильская армия обменивались ударами. По данным израильских военных, по израильским городам было выпущено из анклава не менее четырех тысяч ракет, 90% из которых были перехвачены системой ПВО "Железный купол", в ответ армия поразила порядка полутора тысяч военных объектов в секторе в рамках операции "Стражи стен". Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Перемирие вступило в силу 21 мая в 02:00 мск.