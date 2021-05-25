Баку опроверг сообщения об обстреле позиции ВС Армении на границе

БАКУ, 25 мая. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана опровергло сообщения об обстреле подразделениями ВС Азербайджана позиций армянской армии на границе двух стран, заявляет, что гибель армянского военнослужащего произошла в результате несчастного случая.

"Министерство обороны Армении в очередной раз распространило ложную информацию об якобы обстреле подразделениями ВС Азербайджана позиций в населенном пункте Верин Шоржа в Гегаркуникском районе на армяно-азербайджанской государственной границе. <...> Однозначно заявляем, что в направлении противоположной стороны огонь не открывался", - говорится в сообщении, распространенном во вторник оборонным ведомством. "Согласно имеющейся у нас информации, инцидент, связанный со смертью армянского военнослужащего, произошел в результате несчастного случая. Азербайджанская сторона никак не причастна к этому инциденту", - подчеркивается также в информации.

В то же время Минобороны заявило, что днем 25 мая семь грузовиков с личным составом Вооруженных сил Армении совершили попытку приблизиться к указанному участку границы. "В результате предпринятых нашими подразделениями упреждающих мер передвижение противника было пресечено", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, азербайджанская сторона находится в постоянном контакте с российской стороной по этому вопросу.

Ранее Минобороны Армении сообщило о том, что армянский военнослужащий получил смертельное ранение в результате перестрелки на армяно-азербайджанской границе в Гегаркуникской области.