МИД Украины на ноту протеста посольства Белоруссии посоветовал апеллировать к Минску

КИЕВ, 25 мая. /ТАСС/. Украинский МИД в связи с прекращением авиасообщения между Киевом и Минском посоветовал посольству Белоруссии апеллировать не к Украине, а к властям своей страны, политика которой стала опасной для остальных стран мира. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, комментируя ноту протеста от белорусского посольства.

"Не Украина создает проблемы в отношениях с Беларусью, а наоборот - деструктивная политика белорусских властей, которая нарушает базовые права человека, осуществляет репрессии против своих и иностранных граждан, лишает страну государственного суверенитета в пользу России", - утверждал Николенко.

По его словам, закрытие авиасообщения с Белоруссией стало вынужденным шагом для "обеспечения безопасности и защиты украинских граждан". "Принудительная посадка самолета авиакомпании Ryanair в Минске под надуманным предлогом, фактически взятие в заложники пассажиров гражданского рейса и коварный арест журналиста Романа Протасевича доказали отсутствие "красных линий" и непредсказуемость дальнейших действий белорусских властей. Именно поэтому, посольство Беларуси следует апеллировать не к Украине, а к власти своей страны, политика которой стала опасной для остальных стран мира", - сказал Николенко.

Правительство Украина во вторник приняло решение прекратить авиасообщение с Белоруссией с 26 мая. В ответ на такие действия посольство Белоруссии в Киеве направило в Министерство иностранных дел Украины ноту протеста.