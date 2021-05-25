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Президент Болгарии призвал ЕС искать "новые инструменты" для работы с Россией

Румен Радев порекомендовал использовать все механизмы сотрудничества с Россией в области безопасности, борьбе с климатическими изменениями, борьбе с COVID-19

БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев подвел итоги дискуссии о сотрудничестве Евросоюза с Россией на саммите ЕС, подчеркнув необходимость поиска новых инструментов.

"Необходима искать новые инструменты для работы с Россией. Видите, что мы находимся в санкционном режиме с 2014 года, привел ли это к позитивным переменам? Исчерпали ли мы все инструменты, чтобы достижения наших целей в отношении России? Я говорил и со мной согласились другие лидеры, мы должны искать пути и прилагать новые методы, новые инструменты, благодаря которым можно добиться прогресса", - сказал Радев.

Президент Болгарии призвал использовать все механизмы сотрудничества с Россией в области безопасности, борьбе с климатическими изменениями, борьбе с COVID-19, что дает возможность находить баланс, и сохранять диалог. Радев определил состоявшуюся дискуссию об отношениях между Россией и ЕС как "дебаты голоса разума и трезвой оценки".

Теги
БолгарияРоссияРадев, Румен
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