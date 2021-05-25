Кандидат в канцлеры ФРГ не поддержала санкции против Минска из-за инцидента с Ryanair

БЕРЛИН, 25 мая. /ТАСС/. Сопредседатель парламентской фракции "Альтернативы для Германии" (АдГ) в Бундестаге, кандидат на пост канцлера ФРГ от АдГ Алис Вайдель выступила против введения санкций в отношении Белоруссии из-за инцидента с самолетом бюджетной ирландской авиакомпании Ryanair. Об этом она заявила во вторник в Берлине, передает агентство DPA.

"Угрожать санкциями прямо здесь со всех сторон я считаю совершенно неправильным", - отметила Вайдель. При этом она добавила, что рестрикции всегда причиняют вред частным компаниям. "Они [санкции] никогда не вредят тем, кому должны, а именно политическим деятелям", - подчеркнула сопредседатель АдГ. Вместе с тем она прокомментировала саму процедуру введения санкций. "Это меры, достойные экранизации", - констатировала она.

В понедельник вечером саммит ЕС постановил в экстренном порядке ввести новые санкции против Белоруссии, потребовал освободить оппозиционера Романа Протасевича и обратился с призывом к Международной организации гражданской авиации провести расследование инцидента с принудительной посадкой лайнера с точки зрения нарушения Чикагской конвенции о международной гражданской авиации, а также создания рисков для безопасности самолета и его пассажиров.