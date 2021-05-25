Блинкен: США сделают все, чтобы средства на восстановление Газы не попали лидерам ХАМАС

КАИР, 25 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты сделают все, чтобы средства на восстановление Газы не попали лидерам ХАМАС. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в Рамалле после встречи с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Фрагменты их беседы транслировал телеканал Al Jazeera.

"В сотрудничестве с партнерами мы хотим гарантировать, что ХАМАС не получит никакой выгоды от средств на восстановление Газы", - отметил он. Блинкен сообщил, что США окажут Газе срочную помощь в размере $5,5 млн, а также $32 млн - международным организациям для поддержки палестинцев, прежде всего Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Кроме того, добавил он, "в Конгресс будет подан запрос о выделении в 2021 году $75 млн на помощь палестинцам".

В настоящее время египетские посредники проводят контакты в Газе и Рамалле с лидерами ХАМАС и палестинской администрацией, а также с израильскими властями в Тель-Авиве по вопросу достижения постоянного соглашения о перемирии, а также восстановления разрушенного сектора Газа. Как рассказал ранее ТАСС источник в Каире, переговоры проходят трудно из-за разногласий между палестинскими фракциями и администрацией. В частности, по словам источника, "правительство Израиля настаивает на том, чтобы денежные переводы осуществлялись исключительно через палестинскую администрацию в Рамалле по четким и ясным схемам без участия лидеров палестинских фракций". "Фракции же предпочитают придерживаться старых механизмов поступлений финансовых средств и поставок стройматериалов через контролируемые движением ХАМАС каналы", - добавил он.

Кроме того, на встрече с Аббасом Блинкен сообщил, что Вашингтон намерен мобилизовать международную поддержку для предоставления палестинцам вакцины от нового коронавируса. "Мы будем работать, чтобы предоставить палестинскому народу 1,5 млн доз вакцины", - указал он.

Глава американской дипломатии начал во вторник поездку на Ближний Востока. В Иерусалиме он провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и главой МИД еврейского государства Габи Ашкенази, позднее встретился в Рамалле с президентом Палестины Махмудом Аббасом. До 27 мая у него запланированы также переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и королем Иордании Абдаллой II для обсуждения возможностей укрепления режима прекращения огня в секторе Газа.

С 10 мая действующие в секторе Газа палестинские радикальные группировки и израильская армия обменивались ракетными ударами. Режим прекращения огня вступил в силу 21 мая после активных посреднических усилий Египта.