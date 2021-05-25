Посольство Белоруссии в Канаде остановит работу 1 сентября

ТАСС, 25 мая. Посольство Белоруссии в Канаде 1 сентября остановит работу после соответствующего решения властей республики. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте дипмиссии.

"Посольство Республики Беларусь в Канаде приостанавливает деятельность 1 сентября 2021 года", - заявили в посольстве. В нем добавили, что консульский отдел прекратит прием и обработку документов 10 июля.

Консульские функции посольства в Канаде, вероятно, в дальнейшем будет осуществлять генконсульство в Нью-Йорке, отмечается в заявлении.

Постановление Совета министров Белоруссии о закрытии посольства было зарегистрировано в национальном реестре правовых актов республики ранее во вторник. 6 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил оптимизировать число белорусских посольств и штат дипломатических миссий.