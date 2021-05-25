{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Посольство Белоруссии в Канаде остановит работу 1 сентября

Консульский отдел прекратит прием и обработку документов 10 июля
Оттава SF photo/Shutterstock/FOTODOM
Описание
Оттава
© SF photo/Shutterstock/FOTODOM

ТАСС, 25 мая. Посольство Белоруссии в Канаде 1 сентября остановит работу после соответствующего решения властей республики. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте дипмиссии.

"Посольство Республики Беларусь в Канаде приостанавливает деятельность 1 сентября 2021 года", - заявили в посольстве. В нем добавили, что консульский отдел прекратит прием и обработку документов 10 июля.

Консульские функции посольства в Канаде, вероятно, в дальнейшем будет осуществлять генконсульство в Нью-Йорке, отмечается в заявлении.

Постановление Совета министров Белоруссии о закрытии посольства было зарегистрировано в национальном реестре правовых актов республики ранее во вторник. 6 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил оптимизировать число белорусских посольств и штат дипломатических миссий.

Теги
БелоруссияКанада
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
США считают, что Россия не причастна к инциденту с лайнером Ryanair в Белоруссии
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что и накануне "никак не сигнализировала" о такой точке зрения
Читать полностью