МИД Армении назвал инцидент на границе нарушением международного права

ЕРЕВАН, 25 мая. /ТАСС/. МИД Армении назвал нарушением международного права и решительно осудил открытое вооруженное посягательство Азербайджана на суверенную территорию Армении после того, как на армяно-азербайджанской границе погиб армянский военнослужащий. Соответствующее заявление внешнеполитического ведомства страны во вторник опубликовано на официальном сайте МИД.

"25 мая военнослужащий ВС Армении младший сержант Георгий Хуршудян получил смертельное огнестрельное ранение в результате выстрела со стороны азербайджанских ВС на участке Верхняя Шоржа Гегаркуникской области Армении. МИД Армении решительно осуждает открытое вооруженное посягательство Азербайджана на суверенную территорию Армении - государства - члена ООН. Это является нарушением международного права", - говорится в заявлении.

Как отмечается в документе, несмотря на призывы международного сообщества, Азербайджан отказывается вывести свои вооруженные силы с суверенной территории Армении, обостряя ситуацию и нарушая безопасность и стабильность в регионе. Боевые действия на территории Армении, заявили в армянском МИД, дают ей право принять необходимые шаги для защиты суверенитета и территориальной целостности, а также для обеспечения безопасности населения страны.

Ранее Минобороны республики сообщило, что армянский военнослужащий получил смертельное ранение в результате перестрелки на армяно-азербайджанской границе в Гегаркуникской области.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе в районе Гегаркуникской и Сюникской областей остается напряженной с 12 мая. Тогда Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы, ведутся переговоры по урегулированию ситуации. Вечером того же дня и.о. премьер-министра Никол Пашинян собрал заседание Совета безопасности Армении, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на территорию республики. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км. Позже в Ереване заявили, что обратились в ОДКБ в связи с эскалацией ситуации на армяно-азербайджанской границе.