Блинкен назвал продуктивными встречи в Иерусалиме и Рамалле

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал прошедшие переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом продуктивными. Об этом он во вторник заявил на пресс-конференции в ходе визита на Ближний Восток. Его выступление транслировал телеканал Al Jazeera.

Глава американской дипломатии начал 25 мая поездку на Ближний Восток. В Иерусалиме он провел переговоры с Нетаньяху и главой МИД еврейского государства Габи Ашкенази, позднее встретился в Рамалле с Аббасом. До 27 мая у него запланированы также переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и королем Иордании Абдаллой II для обсуждения возможностей укрепления режима прекращения огня в секторе Газа.

"У нас был очень продуктивный день в Иерусалиме и Рамалле, - сказал он. - В ходе этих встреч я услышал общее понимание от всех сторон, что должны быть предприняты определенные шаги по реагированию на текущую ситуацию, чтобы погасить этот последний конфликт". Блинкен подчеркнул, что установление режима прекращения огня позволит "предпринять эти шаги".

По словам госсекретаря, он прибыл на Ближний Восток по поручению американского президента Джо Байдена, чтобы продемонстрировать Израилю поддержку со стороны США, а также "начать работу по установлению стабильности и снижению напряженности на Западном берегу [реки Иордан] и в Иерусалиме". Кроме того, Блинкен заявил о необходимости срочной гуманитарной поддержки сектора Газа и установлению прочных контактов между американской администрацией и палестинским правительством.

Госсекретарь добавил, что Соединенные Штаты поддерживают усилия международного сообщества по оказанию гуманитарной помощи Газе и сами готовы в этом участвовать. Он напомнил, что США предоставят Газе срочную помощь в размере 5,5 млн долларов, а также 32 млн долларов - международным организациям для поддержки палестинцев. "Но этого недостаточно. Как сказал президент Байден, мы уверены, что палестинцы и израильтяне в равной степени заслуживают безопасной жизни", - продолжил Блинкен. По его словам, местные лидеры должны начать делать реальные шаги по улучшению жизни жителей Израиля, Газы и Западного берега.

С 10 мая действующие в секторе Газа палестинские радикальные группировки и израильская армия обменивались ударами. Перемирие вступило в силу 21 мая в 02:00 мск.