Задержанных 25 мая сотрудников tut.by отпустили после допроса

МИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Сотрудники белорусского портала tut.by, которых задержали во вторник, были отпущены после допроса в Департаменте финансовых расследований (ДФР) Комитета государственного контроля Белоруссии, у них взяли подписку о неразглашении. Об этом сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

"Сотрудники портала tut.by Аля и Денис Бурковские вышли из ДФР. По их словам, дома у них был обыск. Сами ребята находятся под подпиской. Говорят, что обращались с ними корректно", - говорится в сообщении со ссылкой на редакцию портала. Также отпустили и сотрудников tut.by Анастасию Прудникову и Максима Пушкина. Утром у них дома был обыск, изъята техника.

18 мая ДФР сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ООО "Тут бай медиа" по признакам преступления, связанного с уклонением от уплаты налогов и сборов. На основании уведомления Генпрокуратуры министерство информации республики приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу tut.by и его копиям. В центральном офисе компании, а также в ее региональных представительствах прошли обыски. В конце прошлого года Экономический суд Минска лишил портал tut.by статуса средства массовой информации, удовлетворив соответствующее ходатайство Министерства информации Белоруссии. Тогда в редакции tut.by заявили, что портал продолжит работать как интернет-ресурс.

В настоящее время в изоляторе временного содержания ГУВД Мингорисполкома, СИЗО КГБ и под домашним арестом находятся 15 сотрудников ООО "Тут бай медиа", а также ряд руководителей проектов, связанных с tut.by. Белорусские правозащитные организации признали их политическими заключенными.