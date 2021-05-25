Псаки: восстановление консульства США в Иерусалиме призвано улучшить связи с Палестиной

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. Решение нынешней американской администрации восстановить генеральное консульство США в Иерусалиме направлено на улучшение отношений с Палестиной. Это подтвердила во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"С нашей точки зрения, это важный шаг в плане продолжения восстановления отношений с палестинскими лидерами, которые были разорваны на протяжении нескольких лет из-за закрытия консульства [в Иерусалиме], из-за прекращения финансирования БАПОР [Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ] в 2018 году", - заявила представитель американского лидера.

На ее взгляд, "в действительности [у предыдущей администрации США] не было метода взаимодействия с палестинскими лидерами и другими [представителями]". По словам Псаки, руководитель американской администрации Джо Байден отказывается от этого курса, проводившегося предыдущим правительством США во главе с президентом Дональдом Трампом.

"По нашему мнению, объявление о планах возобновления работы консульства [в Иерусалиме], о планах внесения средств на восстановление Газы - это следующий естественный шаг, это все составные части наших усилий, направленных на воссоздание отношений [с палестинцами]", - подчеркнула Псаки. О восстановлении генконсульства объявил ранее в Рамалле на встрече с президентом Палестины Махмудом Аббасом госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся в ближневосточном турне.

Генконсульство США в Иерусалиме исторически являлось независимой дипломатической миссией. Оно, по существу, играло роль американского посольства в Палестине. Генконсул в Иерусалиме отчитывался напрямую перед центральным аппаратом Госдепартамента США.

Однако 4 марта 2019 года Соединенные Штаты соединили генеральное консульство в Иерусалиме со своим посольством в Израиле, создав "единую дипломатическую миссию". Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают на том, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.