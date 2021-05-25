Минюст США обжалует раскрытие документа, касающегося Трампа и расследования по России

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. Министерство юстиции США обжалует решение суда, требующее от ведомства раскрыть полный текст его внутреннего документа, в котором содержалась рекомендация не предъявлять Дональду Трампу, бывшему в тот момент президентом США, обвинения в препятствовании проведению расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о приписываемом России вмешательстве в американские выборы 2016 года. Об этом сообщает во вторник газета USA Today.

Речь идет о документе от 2019 года, который был подготовлен сотрудниками ведомства при предыдущей администрации. Опубликовать полный его текст требовала через суд одна из вашингтонских некоммерческих организаций в рамках американского законодательства о свободе информации. Ранее в мае судья в столичном округе Колумбия согласилась с требованиями истцов и потребовала от министерства опубликовать документ.

В понедельник вечером ведомство раскрыло некоторые отрывки из бумаги суду, однако изъяло большую часть ключевых отрывков из документа, в результате чего в обнародованном тексте не содержалось никаких новых сведений, отмечает газета. Одновременно с этим Минюст объявил о том, что подает апелляцию на предыдущее решение суда и не собирается раскрывать документ целиком.

Расследование Мюллера

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с РФ. При этом Уильям Барр, который в тот момент занимал пост министра юстиции и генерального прокурора страны, заявил, что по итогам изучения доклада Мюллера ведомство не выявило никаких действий со стороны президента, которые могли бы считаться составом преступления, в том числе не было выявлено и препятствования правосудию.

Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании, Москва также называла беспочвенными выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.