Байден надеется, что законопроект о реформе полиции имени Флойда поступит ему на подпись

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден выразил надежду, что законопроект о реформе полиции имени Джорджа Флойда, умершего после задержания правоохранителями, поступит ему на подпись. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении президента по итогам встречи в Белом доме с семьей Флойда.

"Убийство Джорджа Флойда вызвало протесты, которых мы не видели со времен эры [борьбы за] гражданские права в 60-х годах [ХХ века], которые объединили людей разных рас и поколений, - отмечается в тексте. - Объявление о виновности сотрудника полиции [Дерека Шовина] стало еще одним шагом на пути к справедливости. Но нельзя останавливаться на этом успехе".

По словам Байдена, для достижения реальных изменений "необходимо привлекать к ответственности правоохранителей, когда они нарушают свою клятву, установить прочное доверие между людьми в форме и обществом".

"Переговоры по поводу закона Джорджа Флойда о справедливости полиции продолжаются в Конгрессе. Я решительно поддержал законопроект, который прошел в Палате представителей, и я ценю усилия демократов и республиканцев в Сенате по принятию этого значимого документа, - сказал он. - Надеюсь, что они скоро представят мне его на подпись".