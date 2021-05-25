Баку призвал Ереван не нагнетать ситуацию на армяно-азербайджанской границе

БАКУ, 25 мая. /ТАСС/. МИД Азербайджана обвинил во вторник Армению в целенаправленном нагнетании напряженности на границе в связи с заявлением Еревана о гибели армянского военнослужащего в перестрелке с азербайджанскими военными.

"Очередная ложь, распространенная армянской стороной, является попыткой целенаправленного использования противоположной стороной инцидента, произошедшего между своими вооруженными силами, для нагнетания напряженности в пограничном пункте", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. Как подчеркнули в МИД, в настоящее время ситуация на границе Азербайджана и Армении стабильная и находится под контролем.

МИД Азербайджана призвал армянскую сторону "не нагнетать ситуацию ложными заявлениями, вести конструктивные переговоры для решения разногласий в этом и других вопросах".

Ранее Минобороны Армении сообщило о том, что армянский военнослужащий получил смертельное ранение в результате перестрелки на армяно-азербайджанской границе в Гегаркуникской области. Азербайджанское оборонное ведомство отвергло эти обвинения, отметив, что, по имеющейся информации, инцидент, связанный со смертью армянского военнослужащего, произошел в результате несчастного случая. В Баку заявили, что днем в среду семь грузовиков с личным составом Вооруженных сил Армении совершили попытку приблизиться к указанному участку границы, а передвижение армянских военных было пресечено "в результате предпринятых упреждающих мер" без применения оружия.