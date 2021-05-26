Акции в годовщину смерти Джорджа Флойда начались в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 26 мая. /ТАСС/. Несколько акций в память о темнокожем Джордже Флойде, погибшем год назад во время задержания полицейскими, проходят в Нью-Йорке в спокойной обстановке и без больших скоплений людей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Ранее во вторник состоялся небольшой митинг у штаб-квартиры полиции Нью-Йорка. На него пришли около десятка человек. Некоторые из них выступили с речами, потребовав открыть для публики все дела о применении силы при задержании темнокожих. Митингующие также несколько раз проскандировали "Позор" в сторону примерно полудюжины обеспечивавших порядок полицейских, после чего разошлись.

Около 18:00 (01:00 мск) начался митинг на Фоли-сквер неподалеку от Бруклинского моста. Здесь собрались уже около 200 человек. Некоторые пришли с портретами Флойда. Выступавшие подчеркивали, что за последний год удалось добиться многого в обеспечении прав темнокожих и реформе полиции, но на этом останавливаться нельзя. Позднее планируется еще митинг на Юнион-сквер в районе Манхэттен.

Мероприятия в память Флойда проходят также в Бруклине, однако и оттуда не поступало информации о каких-либо происшествиях.

Джордж Флойд умер после того, как при его задержании в Миннеаполисе 25 мая 2020 года полицейский Дерек Шовин применил жесткий удушающий прием. После этого в США прошли массовые протесты, сопровождавшиеся беспорядками. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.