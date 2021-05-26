ВВС США анализируют, какими будут их потребности в 2035 году

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. Военно-воздушные силы США проводят аналитическую работу и командно-штабные учения с целью определить, какими будут их потребности в 2035 году. Об этом заявил во вторник начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун, выступая на видеоконференции, организованной Центром за новую американскую безопасность.

"Мы продолжаем анализировать нашу работу и проводить командно-штабные учения, чтобы взглянуть в будущее. <...> Я не могу предсказать будущее, но я могу помочь сформировать его. <...> Я хочу быть уверенным, что мы наилучшим образом подготовлены и изучаем варианты наших потребностей на промежуток 2030-2035 годов", - отметил генерал, подчеркнув, что "переход к 2035 году начинается уже сегодня".

Он рассказал, что в настоящее время ВВС изучают, какие из нынешних моделей истребителей следует оставить на вооружении в следующие 12 лет. Браун добавил, что штурмовик A-10 Thunderbolt, который производился во второй половине прошлого века, будет модернизирован, что "продлит его срок службы и позволит вступить в следующее десятилетие".