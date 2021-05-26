Пекин заявил, что Китай благодаря партнерству с Россией преодолевает глобальные вызовы

ПЕКИН, 26 мая. /ТАСС/. Глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, член Политбюро Ян Цзечи в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о "позитивной энергии" китайско-российского партнерства, благодаря которой Пекин совместными усилиями преодолевает глобальные вызовы в условиях нестабильности на международной арене. Об этом сообщил в среду МИД КНР.

"В новую эпоху китайско-российские отношения всеобъемлющего стратегического партнерства динамично развиваются, - приводит слова Ян Цзечи сайт китайского внешнеполитического ведомства. - Обе стороны <...> в условиях глобальных изменений обеспечивают миру драгоценную стабильность, привносят свою позитивную энергию".

Как подчеркнул китайский дипломат, контакты между Пекином и Москвой следует считать "образцом взаимовыгодных международных отношений нового типа". Он напомнил, что Китай и Россия постоянно поддерживают друг друга по ключевым вопросам. "В ходе стратегического сотрудничества с РФ мы готовы добиваться новых положительных результатов на основе взаимного политического доверия на высоком уровне", - подытожил Ян Цзечи.

Ранее Ян Цзечи прибыл с визитом в Россию. Во вторник он вместе с секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым провел в Москве 16-й раунд российско-китайских консультаций по вопросам стратегической безопасности. Ян Цзечи занимает пост главы канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, который в неформальной партийно-государственной иерархии Китая находится выше главы МИД КНР и считается в стране высшей дипломатической должностью.