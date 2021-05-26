В Гонконге возобновились дебаты по поправкам к избирательному законодательству

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 26 мая. /ТАСС/. Законодательный совет Гонконга в среду начал рассматривать поправки к местному избирательному законодательству во втором чтении. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в секретариате парламента региона.

"Дебаты во втором чтении по законопроекту по улучшению избирательной системы (сводные поправки) возобновились на заседании в 11:00 (06:00 мск)", - отметили в секретариате. Там пояснили, что процедура окончательного принятия поправок также предполагает последующее их рассмотрение в третьем чтении.

Суть реформы

Законодательный совет приступил к рассмотрению этой серии поправок с 14 апреля и завершил рассмотрение в первом чтении 3 мая. Инициированная Пекином избирательная реформа нацелена на обеспечение принципа "Гонконгом управляют патриоты". Он призван закрыть лазейку для проникновения "антикитайских элементов" в систему госуправления этого специального административного района КНР после принятия летом прошлого года закона о защите национальной безопасности.

Власти теперь будут отказывать в участии в выборах лицам, которых сочтут "недостаточно патриотичными" или представляющими угрозу для нацбезопасности. Проверять их квалификацию будет специальная комиссия.

В соответствии с реформой численность Законодательного совета Гонконга будет увеличена с 70 до 90 человек. В свою очередь, состав коллегии выборщиков расширится на 300 мест - до 1,5 тыс. При этом данный орган будет теперь не только избирать главу исполнительной власти, но и впервые распределять 40 мандатов в парламент.

Еще 30 членов законодательного органа будут выдвигаться от лояльных властям отраслевых сообществ по профессиональному признаку. При этом там останется всего 20 мест для депутатов, избираемых путем прямого голосования в территориальных округах (раньше их было 35).

График процесса

Проект реформы избирательной системы Гонконга был утвержден 30 марта Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей - высшим законодательным органом страны. Он внес поправки к приложениям I и II Основного закона Гонконга (аналог конституции), после чего теперь следует обеспечить внесение необходимых изменений в местное избирательное законодательство. Речь идет о том, чтобы утвердить поправки примерно к 20 нормативным актам - как основным, так и вспомогательным.

По данным осведомленных источников, власти исходят из необходимости принять поправки в ближайшие недели, чтобы обеспечить проведение выборов по намеченному графику. 19 сентября в регионе планируется созыв коллегии выборщиков, 19 декабря - выборы нового состава парламента, а 27 марта следующего года предстоит избрать главу администрации региона на следующие пять лет.