СМИ: партнерство Китая с Россией гибче и прочнее связей между США и их союзниками

ПЕКИН, 26 мая. /ТАСС/. Отношения всеобъемлющего партнерства КНР и России гораздо прочнее, гибче и долговечнее, чем связи Вашингтона с его союзными государствами. Такую точку зрения высказали в среду обозреватели китайской газеты Global Times.

"Китай и РФ не станут создавать альянс, однако будут оказывать друг другу мощную взаимную поддержку, - говорится в редакционной статье издания. - Союзнические отношения, поддерживаемые США со своими западными союзниками, существуют благодаря силе американской стороны. Как только она ослабнет, этому альянсу грозит исчезновение".

Как полагают обозреватели газеты, глобализация "ставит межгосударственные отношения выше, нежели только геополитика". "В долгосрочной перспективе Соединенным Штатам будет сложно сохранить прочное союзничество с прочими западными странами", - отмечают они.

"Самая большая ценность китайско-российских отношений - их равноправие и взаимовыгодность. Будучи партнерами, КНР и Россия не стремятся к созданию блоков - таким образом, эти контакты на только позволяют двум странам гибко действовать, но и делают их связи жизнестойкими", - подчеркивают авторы.

По их мнению, любые спекуляции по поводу того, насколько долго продлится такое продуктивное сотрудничество между Пекином и Москвой, ни к чему не приведут. "Не стоит тратить силы на то, чтобы путем "спецэффектов" вбить клин между КНР и Россией, - отмечают обозреватели издания. - Китай и РФ в ходе переговоров договорились урегулировать все территориальные споры, экономические системы двух стран хорошо дополняют друг друга. Потенциал для нашего двустороннего взаимодействия на официальном и неофициальном уровнях безграничен".

Политологи газеты подчеркивают, что стратегическое сотрудничество между Пекином и Москвой "доказало свою полезность, поскольку способствует укреплению статуса обоих государств при взаимодействии с Соединенными Штатами и прочими западными странами". "Ценности и принципы, которых придерживаются КНР и Россия, гораздо более жизнеспособны, чем система союзничества гегемонов", - подчеркивают они.