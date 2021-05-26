Эксперт указал на возможность для укрепления отношений Китая и России

ПЕКИН, 26 мая. /ТАСС/. Нестабильность и изменения в мире обеспечивают возможность для дальнейшего развития отношений Китая и России. Об этом в среду заявил ТАСС сотрудник института по изучению России, Восточной Европы и Центральной Азии, заместитель генерального секретаря центра "Один пояс - один путь" при Академии общественных наук Китая Сюй Вэньхун.

"В настоящее время отношения между двумя странами переживают наилучший период за свою историю", - сказал он. По его словам, обмены на самом высоком уровне между двумя странами происходят регулярно, механизмы взаимодействия постоянно совершенствуются, сотрудничество во всех областях непрерывно приносит свои результаты.

"Однако мы также должны видеть, что в период сложных и нестабильных изменений в международной ситуации есть место для дальнейшего углубления китайско-российских отношений", - указал Сюй Вэньхун.

Он также отметил, что "Китай и Россия являются крупными державами, имеющими важное международное влияние", а "дружественные отношения между ними приносят пользу не только народам двух стран, но и играют позитивную роль в содействии миру и развитию в регионе и во всем мире".

"Китай всегда активно выступал за продвижение на высоком уровне отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между РФ и КНР", - отметил эксперт. "Китай надеется и дальше укреплять стратегическую координацию и сотрудничество с Россией для защиты многосторонности в международном порядке, поддержания мира и стабильности во всем мире", - указал он.

Китай и Россия в условиях возрастающего давления со стороны США должны укреплять стратегические коммуникации и сотрудничество, добавил Сюй Вэньхун. "Дружественное развитие двусторонних отношений Китая и России играет важную роль в поддержании мира во всем мире и международной стратегической стабильности. Перед лицом внешнего давления Китай и Россия должны и дальше укреплять стратегические коммуникации и стратегическое сотрудничество, твердо поддерживать друг друга по вопросам, касающимся ключевых интересов друг друга", - сказал он в ответ на вопрос ТАСС о том, как возрастающее давление со стороны США влияет на сотрудничество двух стран.

"Китай и Россия должны твердо отстаивать беспристрастность и справедливость в вопросах, касающихся региональной и глобальной безопасности и стабильности", - продолжил Сюй Вэньхун. "В то же время мы должны решительно защищать принцип многосторонности в международной политике, противостоять политике грубой силы и гегемонии, а также активно выступать за установление нового международного порядка, основанного на справедливости", - резюмировал он.

На этой неделе глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, член Политбюро Ян Цзечи прибыл с визитом в Россию. Во вторник он вместе с секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым провел в Москве 16-й раунд российско-китайских консультаций по вопросам стратегической безопасности. Как сообщили в пресс-службе аппарата российского Совбеза, стороны подтвердили готовность к дальнейшему наращиванию всего комплекса двусторонних отношений, защите национальной, региональной и глобальной безопасности, отстаиванию справедливого миропорядка при главенствующей роли ООН.