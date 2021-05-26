Лукашенко: Белоруссия поступила как суверенное государство, выслав дипломатов Латвии

МИНСК, 26 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, высылая латвийских дипломатов после инцидента с государственным флагом в Риге, Белоруссия поступила как суверенное государство. Об этом в среду сообщает агентство БелТА.

"Беларусь поступила так, как поступает суверенное национальное государство", - сказал белорусский лидер на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.

Ранее в Риге, где проходит чемпионат мира по хоккею, в центре города установлены флаги стран - участниц турнира, мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс 24 мая публично заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белую символику, которую использует белорусская оппозиция. В Минске это оценили как осквернение государственного флага, белорусский МИД предложил послу и всем сотрудникам латвийского посольства покинуть республику в течение 48 часов. В ответ на действия Белоруссии МИД Латвии заявил об идентичных действиях по отношению к дипломатам этой страны до нормализации отношений.