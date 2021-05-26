Голландские судьи начали осмотр реконструкции разбившегося в 2014 году на Украине Boeing

ГИЛЗЕ-РЕЙН /Нидерланды/, 26 мая. /ТАСС/. Выездное заседание суда по делу MH17 началось в среду на военно-воздушной базе Гилзе-Рейн в Нидерландах. В ходе него судьи осмотрят реконструкцию потерпевшего крушение на Украине в июле 2014 года Boeing и обломки самолета, собранные на месте трагедии.

В заседании принимают участие сами судьи, сотрудники прокуратуры, адвокаты россиянина Олега Пулатова, проходящего одним из обвиняемых по делу, представители родственников, а также ограниченное число журналистов.

Пассажирский самолет Boeing компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Для уголовного расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ), которая в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался в Нидерландах 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ. В настоящее время дело находится на стадии предварительного производства. Рассмотрение по существу планируется начать 7 июня.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.