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В Белоруссии заявили о давлении на посольства страны вплоть до физических угроз

МИНСК, 26 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сообщил, что на посольства страны в ряде государств оказывается жесткое давление, доходит до физических угроз.

"Жесткое давление оказывается на наши посольства в ряде так называемых правовых государств. Доходит до психологических и физических угроз, оскорбляется знамя, при этом местные власти предпочитают не замечать подобного либо реагировать с опозданием", - сказал министр, выступая в среду в парламенте на встрече президента с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.

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