Иностранцы не могут вернуться домой из Белоруссии из-за отмены авиарейсов

МИНСК, 26 мая. /ТАСС/. Госпогранкомитет Белоруссии зафиксировал большое число обращений иностранных граждан по поводу возникших проблем с возвращением домой из республики из-за отмены авиарейсов авиаперевозчиками и запрета на полеты через Белоруссию. Об этом говорится в сообщении погранкомитета, опубликованном в среду на его сайте.

"В настоящее время в Государственный пограничный комитет и территориальные органы пограничной службы поступает значительное количество обращений иностранных граждан, касающихся их возвращения к месту постоянного жительства. Большинство вопросов связаны с отменой авиарейсов рядом авиаперевозчиков, а также введением иностранными государствами запрета на полеты через воздушное пространство Республики Беларусь", - отмечается в сообщении.