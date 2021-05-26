Салливан обсудил с советником афганского лидера помощь после вывода войск США

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил в среду по телефону с советником афганского президента по национальной безопасности Хамдуллой Мохибом содействие в военной и гуманитарной сфере Афганистану после вывода американского контингента из этой страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) США при Белом доме.

"Джейк Салливан подчеркнул, что США будут тесно сотрудничать с правительством Афганистана и народом страны, когда американский контингент покинет Афганистан. Стороны подтвердили неизменную прочность двустороннего партнерства и приверженность продолжению тесной координации, - обратили внимание в СНБ. - Салливан заявил, что США планируют продолжить оказывать содействие афганским вооруженным силам и силам безопасности, а также гуманитарное содействие населению".

Собеседники также условились совместно работать в пользу переговорного политического решения, которое бы положило конец конфликту в этой республике.

Президент США Джо Байден 14 апреля объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории - она началась в октябре 2001 года. Вывод отдельных подразделений и вывоз техники начались в конце апреля. Предполагается, что американские солдаты покинут страну к 11 сентября. На пике операции в 2010-2013 годах численность войск США и их союзников в Афганистане превышала 150 тыс. человек.