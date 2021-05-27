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Пандемия COVID-19

Власти Колумбии продлили режим ЧС в области здравоохранения на 90 суток

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в стране достигло 3 294 101

БОГОТА, 27 мая. /ТАСС/. Власти Колумбии приняли решение продлить режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, срок действия которого истекал 31 мая, на 90 суток. Об этом сообщил в среду президент страны Иван Дуке.

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"Режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения продлевается на 90 суток", - заявил Дуке, выступление которого транслировалось на странице его администрации в Twitter.

Режим ЧС дает властям возможность принимать меры, направленные на сдерживание распространения коронавируса.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Колумбии достигло 3 294 101, число летальных исходов - 86 180. Первый случай заражения был выявлен в стране 6 марта 2020 года. 17 марта прошлого года президент Дуке из-за пандемии объявил в стране режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти ввели общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля, затем его не раз продлевали. С 1 сентября в стране введен режим выборочной изоляции.

Теги
КолумбияДуке, ИванПандемия COVID-19
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