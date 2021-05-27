СМИ: две трети сторонников республиканцев не считают легитимной победу Байдена на выборах

ВАШИНГТОН, 27 мая. /ТАСС/. Две трети сторонников Республиканской партии (66%) не считают Джо Байдена законно избранным президентом США. Об этом свидетельствуют обнародованные в среду вечером газетой The Hill результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательской службой Университета Куиннипэк (Quinnipiac University Poll).

Согласно этому анализу, и почти полгода спустя после утверждения Конгрессом США результатов прошедших в ноябре прошлого года в стране президентских выборов многие сторонники республиканцев все еще считают, что итоги голосования были фальсифицированы, а победа была "украдена" у экс-президента Дональда Трампа. В некоторых районах США, указало издание, республиканцы все еще продолжают добиваться пересчета голосов избирателей, ставя под сомнение легитимность выборов. В целом же 64% опрошенных американцев назвали Байдена законно избранным лидером страны.

Аналогичный опрос, проведенный чуть ранее агентством Reuters и социологической службой Ipsos, показал, что 53% сторонников республиканцев воспринимают Трампа в качестве такового.

Экс-президент пока не представил своих политических планов на будущее, но 66% респондентов, поддерживающих республиканцев, заявили, что хотели бы видеть его кандидатом на пост главы государства на выборах 2024 года. Еще большее их число - 85% - готовы поддержать на выборах различного уровня кандидатов, разделяющих позицию Трампа.

"Эти данные полностью опровергают любые предположения о том, что политическое будущее Дональда Трампа пребывает в состоянии увядания, - заявил газете аналитик исследовательской службы Университета Куиннипэк Тим Мэллой. - Значительным большинством республиканцы полагают, что выборы у него были украдены, что Трамп вновь будет избираться, и что, если они и не будут иметь возможности голосовать за него, то предпочтут кого-то, кто с ним согласен".

Опрос проводился с 18 по 24 мая. В нем приняли участие 1 316 американских избирателей.