МИД Армении заявил об опасности подрыва мира из-за "провокационных действий" Азербайджана

ЕРЕВАН, 27 мая. /ТАСС/. Пленение азербайджанскими ВС шести армянских военнослужащих в приграничной Гегаркуникской области является провокацией и направлено на дальнейшее обострение ситуации, что может серьезно подорвать региональный мир и стабильность. Об этом в четверг говорится в заявлении МИД Армении.

"Провокационные действия военно-политического руководства Азербайджана направлены на дальнейшее обострение ситуации, что может серьезно подорвать региональный мир и стабильность. Мы решительно осуждаем применение силы Азербайджаном против территориальной целостности и суверенитета Армении, подчеркивая, что военно-политическое руководство Азербайджана несет ответственность за все действия азербайджанских ВС", - говорится в заявлении МИД.