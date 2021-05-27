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ЕС считает, что выборы 26 мая в Сирии подрывают усилия по поиску решения конфликта

Выборы не соответствовали ни одному из критериев подлинно демократического голосования, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель

БРЮССЕЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Евросоюз считает, что прошедшие 26 мая выборы президента Сирии подрывают усилия по поиску устойчивого решения конфликта в стране. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Выборы, прошедшие в Сирии 26 мая, не соответствовали ни одному из критериев подлинно демократического голосования, не способствовали урегулированию конфликта, - отмечается в нем. - ЕС считает, что вчерашние выборы подрывают усилия по поиску устойчивого решения сирийского конфликта".

Теги
СирияБоррель, Жозеп
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