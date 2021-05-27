Евросоюз призвал Россию отменить решение по трем НПО Германии

БРЮССЕЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Евросоюз призывает власти России отменить решение о признании нежелательной деятельности трех немецких неправительственных организаций (НПО). Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Европейский союз отвергает принятое генеральным прокурором России 26 мая решение о включении трех немецких неправительственных организаций в список нежелательных организаций, - говорится в тексте сообщения. - Мы призываем российские власти отменить это решение и внести свой вклад в развитие контактов между людьми на благо как России, так и Евросоюза".

Как сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, ведомством принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности следующих иностранных неправительственных организаций: Forum Russischsprachiger Europäer e. V. ("Форум русскоязычных европейцев", ФРЕ), Zentrum für die Liberale Moderne GmbH ("Центр либеральной современности", ЦЛС) и Deutsch-Russischer Austausch e. V. ("Немецко-русский обмен", НРО). В Генпрокуратуре отметили, что "их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ". Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, и их обнародования.