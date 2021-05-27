{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Евросоюз призвал Россию отменить решение по трем НПО Германии

Генпрокуратура РФ ранее признала нежелательной на территории страны деятельность организаций Forum Russischsprachiger Europäer e. V., Zentrum für die Liberale Moderne GmbH и Deutsch-Russischer Austausch e. V.

БРЮССЕЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Евросоюз призывает власти России отменить решение о признании нежелательной деятельности трех немецких неправительственных организаций (НПО). Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Европейский союз отвергает принятое генеральным прокурором России 26 мая решение о включении трех немецких неправительственных организаций в список нежелательных организаций, - говорится в тексте сообщения. - Мы призываем российские власти отменить это решение и внести свой вклад в развитие контактов между людьми на благо как России, так и Евросоюза".

Как сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, ведомством принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности следующих иностранных неправительственных организаций: Forum Russischsprachiger Europäer e. V. ("Форум русскоязычных европейцев", ФРЕ), Zentrum für die Liberale Moderne GmbH ("Центр либеральной современности", ЦЛС) и Deutsch-Russischer Austausch e. V. ("Немецко-русский обмен", НРО). В Генпрокуратуре отметили, что "их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ". Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, и их обнародования.

Теги
ГерманияРоссия
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
В Эстонии пообещали принять решение о запрете полетов рейсов "Белавиа" в Таллин
Официальное распоряжение на этот счет опубликуют в течение дня 27 мая
Читать полностью