Глава МИД Габона заявил, что страна направит на ПМЭФ делегацию высокого уровня

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Габон направит делегацию высокого уровня для представления республики на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщил в четверг глава МИД Габона Паком Мубеле-Бубейя на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Вскоре пройдет международный экономический форум в Петербурге - уже на следующей неделе. Габон будет представлен делегацией высокого уровня", - сказал он.

Глава габонского дипведомства также подчеркнул готовность Либревиля наращивать объемы торгового оборота с Москвой и в целом укреплять сотрудничество в экономической сфере. "Мы начали переговоры об укреплении экономического сотрудничества в сфере добычи углеводородов, а также в сфере фармацевтики и многих других, которые помогут нам нарастить потенциал двусторонних контактов", - добавил дипломат.

Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня, он пройдет очно с соблюдением всех мер эпидемической безопасности. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". Запланировано проведение более ста дискуссий.

Открытость СБ ООН для Африки

Мубеле-Бубейя заявил, что Либревиль признателен Москве за конструктивный подход по реформированию Совета Безопасности ООН за счет расширения представленности африканских стран в этой структуре.

"Мы признательны российской стороне, которая поддерживает подход в сторону большей открытости, - сказал он. - К сожалению, Африка на постоянной основе не представлена в Совете Безопасности, хотя мы знаем, что большая часть повестки СБ как раз касается африканских вопросов".

В этой связи дипломат выразил убежденность, что деятельность ООН на этом треке остается малоэффективной, поскольку здесь "сама Африка не может высказаться так, чтобы ее мнение на постоянной основе учитывалось".

Саммит Россия - Африка

Мубеле-Бубейя считает, что выгоду от второго саммита Россия - Африка, который пройдет в 2022 году, извлекут не только страны континента, но и сама РФ.

Глава МИД Габона выразил уверенность, что второй форум пройдет очень продуктивно. "Второй форум будет очень важным. Конечно, Африка от него только выиграет. Эти обмены происходят не в одном направлении, не только Африка извлечет выгоду от таких встреч, но я надеюсь, что Африка сможет внести и свой вклад, подарить что-то России", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Министр подчеркнул, что первый саммит был полезен для обеих сторон. По его словам, между Россией и Африкой существуют особые отношения. "Этот форум - возможность пожать руку России, которая не протягивает нам руку, а пожимает ее. Это свидетельство уважения, которое Россия проявляет к Африке, это также свидетельство доверия, доверия к этому партнерству, это очень активное и взаимовыгодное партнерство", - заявил он.

Первый саммит Россия - Африка прошел в Сочи 23-24 октября 2019 года под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси. В нем приняли участие представители всех 54 стран континента, 43 из них были представлены на высшем уровне.

Продукция военного назначения

Габон ожидает продолжения поставок продукции военного назначения из России, сообщил Мубеле-Бубейя. Он указал на продолжение военно-технического сотрудничества между двумя странами. "Мы уже получили [от РФ] продукцию военного назначения, новые поставки ожидаются в будущем", - сказал габонский министр.

Мубеле-Бубейя отметил, что Габон получает от РФ поддержку и в плане подготовки военных кадров. "РФ предоставила Габонской Республике дополнительные места для подготовки габонских военных, которые укрепят наш оборонный потенциал", - добавил он.